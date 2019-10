Stromem roku se stala Chudobínská borovice, u níž po nocích vyhrává nečekaný muzikant

Chudobínská borovice je stará 350 let a její obvod kmene činí 177 cm. V konkurenci dalších jedenácti finalistů zvítězila díky hlasům 4394 lidí. „Své jméno nese po zatopené obci Chudobín, která byla obětována ve prospěch výstavby vodní nádrže. Podle pověsti tradované mezi obyvateli zaniklé vesnice hraje u borovice za noci čert na housle. To místní nejspíš poslouchali silné větry vanoucí svrateckým údolím. Borovice je nejen významným orientačním bodem, ale i působivým důkazem vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka,” píše se v popisu stromu na stránkách ankety.

Impozantní listnáč „stráží silnici vedoucí na zámek v Náměšti nad Oslavou. Ještě na počátku 15. století zde stál gotický hrad. Ten se podle pověsti pokoušeli dobýt husité možná se samotným Janem Žižkou. Slavný český vojevůdce prý pod dubem přespal nebo si k němu přivázal koně. Jak to bylo doopravdy, to ví už jen sám Žižkův dub,” uvádí Nadace.

Právě energii spojenou se vztahem ke stromům s historickou pamětí chtějí v Nadaci Partnerství zaměřit na budoucnost a stromy nové. „Chceme v České republice vysadit deset milionů stromů mimo les, a to do pěti let. Těmto stromům chceme zprostředkovat co nejlepší péči, a kdo ví, třeba se i nějaký z nich jednou stane šampionem Stromu roku,“ přibližuje zrod spolupráce projektů Sázíme budoucnost a Strom roku strategický ředitel nadace Miroslav Kundrata.