Pozvěte do zahrady talovín

Že jeho květy připomínají blatouch či orsej? Vždyť je to jejich malý bratránek! Ve stejné čeledi pryskyřníkovitých Ranunculaceae má své místo další zimní květina čemeřice, také sasanka či koniklec.

Všecko jsou to rostliny pěkné, ale pozor, obsahují jed! Talovín je jedovatý ve všech částech. Ale opylovačům a mravencům, kteří pomáhají roznášet jeho semena po okolí, neublíží. Ani nám se nic nestane, když se ho jen dotkneme při sázení nebo při sběru semen.

Měchýřkaté plody. Po uschnutí odhalují úrodu semen. Můžeme je vysít vlastnoručně, nebo to nechat na přírodě.

První, co z prochladlé ještě hlíny vyrazí na světlo, je část stonku ohnutá do obloučku. Jak se poměrně tlustý stonek prodlužuje, vytahuje z půdy poupě chráněné bledými listeny a jak se postupně narovnává, listeny se rozevírají a odhalují zlatý poklad uvnitř.

Dokud prší, padá sníh, zahradou se toulá mlha nebo hluboký stín, zůstávají poupata pevně uzavřená. I tak září do dálky, jako by je někdo vyleštil. Chrání je voskový povlak, proto po nich voda klouže a nesmáčí je.

Těsně pod květy se zelenají nápadné listeny (přeměněné listy, z jejichž paždí vyrůstají květy) dělené do širokých úkrojků. Někdy připomínají škrobené límcové okruží, jindy splývavou sukénku.

Čas skutečných listů přichází po odkvětu. Jsou také hluboce vykrajované, působí ale mnohem delikátněji. Při uvadání vracejí důležité živiny do zásobního orgánu pod zemí. Nejpozději v červnu už talovín neuvidíte.

Na místě se udržuje léta díky podzemním orgánům. Nejsou to cibulky, ale hlízky, jaké má šafrán či brambořík. Při nákupu se vyhneme těm, co vypadají vysušeně.

Stěžejní je pro talovín dokonale propustná půda, nikoli však písčitá, v té by vyhladověl. Vyhovuje mu běžná zahradní zemina, občas vylepšená dobře vyzrálým kompostem.

Hlízky vysazujeme v září a říjnu jednotlivě v odstupech asi 8 cm, do hloubky 4 cm. Kam? Všude tam, kde na květy dobře uvidíme, aby nám v ponurých zimních dnech zvedly náladu.

Klidně do truhlíku na parapet nebo do květináče u domovních dveří či garáže, podél chodníčku nebo i do záhonové bordury. Uchytí se i v trávníku, který byl před zimou ostříhaný nakrátko.