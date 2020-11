Podzimní krášlení s vřesem

Kyselomilný keřík vřes obecný (Calluna vulgaris) se v zahradnictvích objevuje každý rok od léta do zimy, a přece nám jeho lehce rošťácký charakter pokaždé znovu učaruje.

Co neukázněná větvička, to jedna velká květnice zahalená do růžové, někdy i bílé něhy, podle toho, po jakém kultivaru sáhneme. Od něj se odvíjí také tvar jednoduchých či plných kvítků, které jsou buď zvonkovitě až hvězdovitě otevřené, nebo připomínají zrnka rýže, jak se urputně snaží zůstat ve fázi poupěte.