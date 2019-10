Pampas - lapač podzimního slunce

Z několika desítek druhů budí senzaci kortaderie dvoudomá (C. selloana). Kdo touží po tom, aby mu zdobila zahradu, musí hrát podle jejích pravidel.

Ač neúnavně kvetoucí hvězdnice a šanty, vyšňořené hejnem žíznivých bělásků, vypadají stále k světu, pokukují závistivě po pampasu, který ze sebe vydává to nejlepší teprve od půlky září do listopadu.

Raší s příchodem května a jako spoustu jeho známých z říše dekorativních trav vytváří hustý trs obloukovitě klenutých, po celé délce štíhlounkých, i v zimě zelených listů bez lesku. Listová fontána tryská do výšky okolo 1 m a ještě větší šířky, klidně dvojnásobné.

Ale teprve až se nad trsem objeví pevná stébla převyšující 1,5 m, vykulí všichni nad tou nádherou oči. Na vrcholcích totiž vysedávají nejmíň půl metru dlouhé laty s perlově stříbřitými až nazlátlými, řidčeji narůžovělými klásky, hebčími než vlaštovčí chmýří. Ožívají s každým zafouknutím větru a vítr se také stará o to, aby po dešti nezůstaly dlouho zplihlé.

Anebo jestli to bude 2 m vysoká Rosea s květenstvím vyvedeným do bledého plameňákově růžového odstínu či o 50 cm nižší Aureolineata s listy vroubenými zlatou linkou.

Se všemi pampasy nakládáme stejně, v nárocích na stanoviště a pěstování se nerůzní. Co jim zaručí pevné zdraví, dlouhou životnost a spoustu obdivných pohledů?

Jednak je to dostatek slunce nebo aspoň rozptýleného světla na výhřevném místě, jednak odpovídající prostor. Ve stísněných podmínkách ztrácejí pověstnou majestátnost.

Dalším železným pravidlem je výsadba či rozsazení oddělků až na jaře a výhradně do perfektně drenážované, hluboké, spíš úrodnější půdy. Pampová tráva, ač je k suchu velmi tolerantní a dlouho mu odolává, potřebuje během letní sezony spoustu vláhy, jinak chudě kvete. Naopak přes zimu chce sucho.

Aby do středu trsu nestékala voda, svážeme ho důkladně koncem listopadu do snopu. Hrozí-li zima bohatá na srážky, nakupíme okolo něj větvičky chvojí, dobře poslouží i bambusová rohož, které odvedou vodu od báze rostliny. Květenství necháme povlávat ve větru anebo je odstřihneme a vložíme do vázy bez vody, kde po usušení vydrží dlouhé roky.