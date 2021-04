Letos si zkrátka dal záležet. Největší rododendron v Británii rozkvetl do nevídané krásy. Foto: Profimedia.cz

Letos si zkrátka dal záležet. Největší rododendron v Británii rozkvetl do nevídané krásy. Foto: Profimedia.cz

Letos si zkrátka dal záležet. Největší rododendron v Británii rozkvetl do nevídané krásy. Foto: Profimedia.cz

Největší britský rododendron rozkvetl. A je na co se dívat

Záplava růžovofialových květů, která pokrývá jaro co jaro velikána ze Západního Sussexu, je pro Brity každoročně událostí. Zhruba stodvacetiletý rododendron nemá co do velikosti v zemi konkurenci. Letos vypadá podle svědků ještě větší a nádhernější než kdy předtím.