Lidé při letošní ptačí hodince pozorovali přes půl milionu ptáků. To je nový rekord

Letošní třetí ročník Ptačí hodinky proběhl od 8. do 10. ledna. Podle metodiky museli pozorovatelé u vyhlédnutého krmítka setrvat hodinu a zaznamenat vždy nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců každého druhu.

„Letošní zima je na čížky opravdu bohatá, a to nejenom u nás. Více čížků pozorovali také účastníci sčítání v Rakousku a Bavorsku, které probíhalo ve stejný termín jako česká Ptačí hodinka. Během ní čížci přilétli na 14 % krmítek, loni to byla necelá 3 %. Důvod je ten, že velká hejna čížků ze severu zaletují zimovat do střední Evropy v nepravidelných intervalech,“ vysvětluje koordinátorka akce.