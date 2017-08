Strunovky, jak se jim běžně říká, jsou velmi snadné na ovládání. Na našem trhu hrají prim elektrické strunové sekačky, v poslední době se na výsluní derou i akumulátorové. Strunovou sekačku lze využít prakticky na každé zahradě u rodinného domu. Vždycky se najde nějaké to zákoutí, kde oceníte nízkou hmotnost a široké možnosti polohování stroje.

Strunové sekačky mají řadu předností. Jsou to například tichý chod, minimum vibrací, již zmíněná nízká hmotnost, dobrá mobilita a také nenáročnost na údržbu. Důležitá je i co nejlepší ergonomie. V prodejně si ji pořádně osahejte, aby vám pokud možno dokonale padla do ruky. Ideální je, když je to láska na první dotyk. Pak si budete práci vyloženě užívat.

Strunová sekačka IGT 500 od německého výrobce IKRA s příkonem 500 W a záběrem 30 cm. Váží pouhé 2 kilogramy.

FOTO: Ikra

Výrobci strunových sekaček dbají v současné době i na to, aby stroje upoutaly pozornost atraktivním designem. Výběr je široký, záleží na vkusu každého. Ale mějte na paměti, že i design je hodně důležitý. Když se vám stroj líbí, daleko lépe se s ním pracuje. To je prostě léty prověřená skutečnost.

Jak už bylo řečeno, při na trhu pořád udávají elektrické strunové sekačky. Využijete je všude tam, kde máte zajištěn přívod elektřiny, a stačí vám prodlužovací kabel. V místech, kde tomu tak není, nastupuje AKU strunovka. Rozhodně nemusíte mít strach, že by svou práci nezastala. Stroje od prověřených prodejců disponují moderními s lithium-iontovými akumulátory a zvládnou i 40minutovou práci na jedno nabití, což je i pro větší zahradu naprosto dostačující.

AKU strunová sekačka IAT 40-3025 vydrží na jedno nabití pracovat 40 minut.

FOTO: Mountfield

Ať už sáhnete po elektrickém či AKU modelu, rozhodně neprohloupíte. Na obsekávání keřů, záhonů nebo cestiček není lepšího pomocníka. Práce se strunovou sekačkou je nenáročná a zábavná, takže o nějaké dřině rozhodně nemůže být řeč. A vy budete mít za chvíli zahradu dotaženou k dokonalosti.