Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Autorem článku je společnost Mountfield.

Jaké existují jiné možnosti „vyřádit“ se v příjemně chladivé vodě v soukromí své zahrady? Přinášíme tři praktické tipy.

Solární sprcha je ideálním řešením pro malé i velké.

FOTO: Archiv

Tip první: Solární sprcha

Češi začínají přicházet solárním sprchám na chuť. Tyto sprchy totiž představují praktické, ekologické a nikterak finančně nákladné řešení, jak se perfektně a jednoduše v horkých dnech osvěžit. Tělo sprchy je vlastně zásobník, v němž se voda vyhřívá sluníčkem – zcela zdarma. Na českém trhu najdete solární sprchy, které jsou po stránce designu tak „vymazlené“, že se stanou ozdobou vaší zahrady.

Tip druhý: Bazény, které je možné zprovoznit během jediného dne

Začněme u těch nejjednodušších - nadzemních samonosných bazénů, tedy bazénů nafukovacích. Jde o jednoduché bazény, které po rozbalení rozložíte na zarovnané ploše, nafouknete obvodový prstenec a začnete napouštět vodu. Ta zvedá prstenec vzhůru a tím vztyčuje stěny bazénu. Akční sezónní ceny kvalitních nafukovacích bazénů o průměru alespoň 3 metry začínají už na částkách pod 800 korun.

Solární samonosné nafukovací bazény Swing jsou tím nejsnadnějším krokem ke koupání ve vlastním – stačí je jen nafouknout a napustit.

FOTO: Mountfield

Další, skvělou alternativou bazénů jsou bazény z hlubokotažného ocelového plechu. Jde o nadzemní bazény s pevnou konstrukcí a vnitřní folií. Jejich výhodou je (kromě dlouhé životnosti) mimo jiné to, že je můžete částečně, nebo úplně zapustit do terénu. Dají se také zapustit do svažité plochy. Na trhu jsou v různých objemech, velikostech a v kruhovém či oválném provedení. A nejsou nikterak drahé – bazén z hlubokotažného ocelového plechu o průměru 3,6 metru a objemu vody 11 000 litrů je nyní k mání za 5 020 korun.

Tyto bazény působí na zahradě velmi hezky. Jistě vás potěší i to, že finální podobu těchto bazénů si můžete dotvořit podle svého – i například díky výběru takové vnitřní fólie, jejíž design se vám nejvíce líbí.

Tip třetí: Nafukovací vířivka

Jde o hit mezi příznivci wellness: na zahradu nebo třeba pod pergolu si dát nafukovací vířivku a užívat si povznášející bublinkovou koupel a relaxační hydroterapii. A přitom za mnohem menší peníze než v případě klasických luxusních vířivek akrylátových.

Vířivka na vlastní zahradě – příležitost strávit nezapomenutelné romantické chvilky…

FOTO: Mountfield

Nafukovací vířivky slouží k celkové regeneraci těla i duše. Jejich integrovaný výkonný ohřev vám umožní upravovat si teplotu vody podle vašich přání, a to až do teploty 40 stupňů Celsia. Na trhu jsou v současnosti k sehnání kvalitní nafukovací vířivky už v cenách pod 12 tisíc korun.