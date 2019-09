Z temného traktu vznikl byt s podmanivou atmosférou

Nového majitele, který je dlouholetým klientem studia I. D. Architektura – Ivany Dombkové a Rostislava Černíka, zaujala také orientace bytu – okno do tichého dvora v jeho užší části, směrem do ulice zase krásné velké okno s obloukovým průhledem v nadsvětlíku.

Teplý dojem a přívětivost dodávají interiéru přírodní dřevo a textil, aniž by bylo zapotřebí pokoj více zabydlet nebo „zdobit“. Do celkově střízlivého prostoru je pak možné umístit i tak výrazný prvek, jakým je podsvícený onyx.

Střední trakt se vstupem do bytu byl v původním stavu temný, dnes sem vstupuje denní světlo z obytného prostoru i z ložnice.

Přímo proti hlavnímu vstupu je umístěna koupelna s vanou a umyvadlem. Od předsíně je oddělena skleněnou stěnou s posuvnými dveřmi, aby se i do ní denní světlo dostalo, intimitu přitom chrání pískovaný povrch skla.

Samostatná toaleta je přístupná ze zádveří, do komory s pračkou a sušičkou se vstupuje z ložnice.

Nová ložnice využívá výhody okna do tichého dvora a výhledu do zeleně. Podobně jako denní obytný prostor je vybavena nábytkem z přírodního dubu a bíle lakovaných ploch. Blok bílých šatních skříní je doplněn sloupem vysoké dubové knihovny, na stěně proti lůžku se motiv knihovny opakuje uprostřed mezi méně hlubokými skříněmi z dubu.

Ze stejného materiálu jsou také nízké noční stolky, které vystupují do prostoru z obkladu stěny za postelí. Přísný pravoúhlý řád skříní a dveří do výšky stropu změkčuje jemný závěs, který za prudkého slunce vpouští do místnosti jemně rozptýlené světlo.