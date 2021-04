Vilová čtvrť v karlovarské Křižíkově ulici si uchovává své půvaby dodnes

Jednou z vil patřících do tohoto celku je vila Schmidt. Stavební plány k ní vytvořil ve třicátých letech 20. století architekt Anton Breinl. Dvoupatrová stavba se zvýšeným přízemím a obytným podkrovím byla vzhledem k požadovanému odstupu od hranic pozemku pročleněna jen mělkými výstupky, zato v zadním zahradním průčelí byly navrženy dva velké trojboké prvky svírající mezi sebou balkony.

Ve snaze o co největší navýšení podlahové plochy byl Ernstberger nucen připojit na obě nároží směrem do ulice válcové arkýře vyrůstající do dominantních věžic.