Vila Sankt Antonius vyniká rokokově laděnou zdobností

Architekt Kolb měl za úkol umístit do budovy jak samotnou uměleckořemeslnou dílnu, tak privátní prostory majitelky.

Vlastní provoz podniku byl umístěn do suterénu, kde se vedle bytu pro domovníka a sklepů nacházela rozsáhlá prádelna, převlékárna, dvě dílenské místnosti se zázemím, místnost pro kreslíře, kancelář, pokoj a sklepní prostor na květiny.

Architekt vyčlenil východní část přízemí pro pět do půlkruhu seřazených obchodů. Do patra umístil soukromé prostory majitelky.

Podnik Nelly Brabetzové měl v nové budově jen krátké trvání. Na jaře roku 1936 šel výšivkářský podnik do konkurzu a majitelka se vrátila zpět do Prahy. Vila zůstala v konkurzní správě až do roku 1941, kdy ji vydražil Eduard Woderer, majitel sousední kavárny a restaurace Bellevue.