V chladných dnech lze topit i klimatizací

Klimatizace přepnutá do režimu vytápění funguje na stejném principu jako tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch. Znamená to, že z venkovního vzduchu odebírá teplo, které odvádí a vyfukuje do interiéru. Velmi lapidárně řečeno, se tedy funkce vnitřní a venkovní jednotky prohodí.

Výhodou tohoto způsobu vytápění je velká účinnost a v případě klimatizací také okamžité topení, protože na rozdíl od nejběžnějších typů čerpadel se teplý vzduch vhání rovnou do místnosti a neohřívá se žádné další médium. U nejrozšířenějších systémů tepelných čerpadel se ohřívá voda, která se pak v interiéru rozvádí buď v podobě podlahového topení, anebo do radiátorů. Na druhé straně klimatizace produkuje teplo v podobě vyfukovaného proudu teplého vzduchu, zatímco otopná soustava s radiátory či podlahovým topením prohřívá místnost sálavým způsobem.

Vytápění klimatizací má ovšem jistá omezení. Tím nejdůležitějším je vnější teplota. Některé systémy jsou schopné topit do -5 °C venkovní teploty, výkonnější pak i do -20 °C. Při výběru klimatizace, o níž zájemce už dopředu ví, že ji bude chtít používati k topení, je proto potřeba zvažovat i tuto vlastnost.

„Pro vytápění se hodí prakticky jakýkoliv druh klimatizací – dnes se prodává drtivá většina domácích klimatizací i s funkcí topení. Je ovšem nutné myslet na to, aby byla v každé místnosti vnitřní jednotka. Teplo se totiž do vedlejší místnosti nedostane (stejně jako kdyby tam nebyl radiátor). Topit umí i multisplitové klimatizace (jedna venkovní a více vnitřních), ale je potřeba počítat s tím, že všechny vnitřní jednotky mohou současně buďto topit, nebo naopak chladit. Oba tyto režimy nelze kombinovat v jednom okamžiku. To umí jedině složité VRV/VRF systémy, které se používají pro velké administrativní budovy, ne do domácností. Pro topení i chlazení zároveň je proto výhodnější mít více single splitových jednotek,” doporučuje Martin Mrajca ze společnosti 81 klima.