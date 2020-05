Tipy na vylepšení domácí pracovny, které se vám vyplatí i po karanténě

Mnoho lidí, zahnaných karanténou z práce domů, si pozvolna zvyklo na nový denní režim a na to, že do práce chodí nikoli do kanceláře, ale do jiné části bytu. Postupně také začali zjišťovat, že na domácí kanceláři je možné neustále něco vylepšovat a zdokonalovat. Schválně, jestli máte doma i tyto užitečné pomocníky, které uvítáte i po karanténě.