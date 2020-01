Rekonstrukce dodala rodinnému domu zcela nový charakter

Kompletní rekonstrukce malého řadového domu na Spořilově od architektky Barbory Kopečné z ateliéru Baraak dala domu zcela nový charakter, rozšířila podlahovou plochu o obývací pokoj a také venkovní posezení do zahrady.

„Obě funkce jsou sjednoceny pod jeden jednopodlažní rámový celek z pohledového betonu. Obytná část je po rekonstrukci lépe propojená se zahradou, a to jak výškově, tak okny,“ říká architektka o nejvýraznějším zásahu směrem do vnitřní zahrady.

Tím se navíc v interiéru vytvořilo více místa pod krovem, jeho konstrukce byla odkrytá a vznikl zde nový prostor pro dočasné přespání vnoučat majitelů domů. Dříve to byla jen malá, špatně využitelná půda. Největším oříškem při rekonstrukci domu bylo jeho rozšíření v jeho střední části. To architektka vyřešila právě monolitickým blokem obývacího pokoje se vstupem plynule přecházejícím do zahrady.