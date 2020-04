Pusťte se do zahradničení, zvedne vám náladu

Symbol májky můžete mít i doma. V květináči zalijte do sádry kus klacíku nebo ho zapíchněte do zeminy. Klacík omotejte pentlí, napíchněte bramboru nebo aranžovací hmotu. Do ní zapíchejte zelené větvičky. Ozdobte dekoracemi. Inspirace z knihy Tradinář.

Foto: Smartpress