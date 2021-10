Pražská vila od architekta Michala Hlaváčka poskytuje dokonalé soukromí

Dlouhým úzkým tunelem se vejde do suterénní haly se šatnou, odtud nejkratší cestou na schodiště v přibližně trojúhelníkové hale. Schodiště se točí vysoko, zdánlivě výš než dům, ale to jen proto, že i ze střechy je okouzlující výhled, k němuž stojí za to vystoupat.

Po schodech se dá vyjít i na úroveň zahrady a projít úzkou pěšinkou ke vstupním dveřím. Za nimi se nachází rozlehlá hala, která postupně vede do vnitřních prostor. Hlavně do obrovského obývacího pokoje s dlouhými úzkými okny a prosklenými pásy.

Po schodišti se dá projít do pracovny, která se nachází za neobvykle prohnutou a světelnými kruhovými otvory členěnou stěnou. Nebo do srdce domu, do velké kuchyně. A také do druhého bytu.