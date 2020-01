Plánujete pořízení klimatizace? Ideálně na začátku roku

Hned na začátku je třeba si uvědomit, že pořízení klimatizace je o něco složitější krok než například koupě televizoru nebo pohovky do obýváku. Rodina si do domácnosti pořizuje zařízení, pro něž bude třeba nalézt v interiéru i v exteriéru vhodné místo. Rovněž bude v pravidelných intervalech vyžadovat servis. A to vše by měl zajistit právě prodejce a jeho tým techniků.

Mnohdy se stačí orientovat už podle chování personálu firmy při jednání o koupi. Od společnosti, jež nereaguje s dostatečnou zodpovědností už při úvodním jednání, lze jen stěží čekat, že bude seriózně a především rychle jednat v případě, kdy dojde k eventuální poruše. To může být uprostřed horkého léta velice nepříjemné.

Při výběru prodejce se nezapomeňte ptát na tyto věci:

Možnosti servisu a především dostupnost náhradních dílů i po uplynutí záruční lhůty. Výrobci klimatizací s mnohaletou tradicí běžně dokáží poskytnou náhradní díl i několik let poté, co konkrétní model přestanou vyrábět.

Na co všechno se vztahuje záruční lhůta a jak je dlouhá.

Jak a zda vůbec hodlá firma realizovat servis do budoucna.

Mobilní, nebo stacionární?

Na trhu je možné objevit dva základní typy klimatizací, a to tzv. mobilní a stacionární. Zatímco první typ představuje spotřebič různé velikosti, někdy i na kolečkách, který lze volně přemísťovat z místnosti do místnosti, stacionární modely jsou napevno připevněné obvykle na zeď, nebo pod strop apod. Výhodou mobilních klimatizací je možnost jejich využití přesně na tom místě, kde je třeba ochladit vzduch, není to ale jenom tak. Potřebují nasátý teplý vzduch z místnosti odvést ven, a to se dělá pomocí hadice, pro niž je možné nechat v okně vytvořit otvor, nebo je možné okno osadit speciálním límcem, jímž se hadice prostrčí, anebo lze využít třeba dvířek pro kočku či psa ve dveřích. Mobilní klimatizace v porovnání s těmi stacionárními ale mají dvě nevýhody. Mají větší spotřebu a jsou hlučnější. Jsou proto řešením do míst, kde není možné instalovat stacionární klimatizaci, anebo prostě do rekreačních zařízení, která majitelé obývají pouze část roku.

Moderní klimatizace zdaleka jen nechladí

Při výběru samotné klimatizace si nejdříve položte otázku, co od klimatizace očekáváte. Jak často a kde ji budete používat. „Primárním impulzem bývá ochladit obydlí v létě, což samozřejmě zvládnou základní modely, ale současná řešení, na která při výběru také narazíte, umí i topit, protože v principu jde o tepelná čerpadla vzduch-vzduch,“ říká Radek Vanduch ze společnosti Panasonic Heating & Cooling. Díky osazení speciálními a vysoce účinnými filtry zvládnou moderní klimatizace i velmi efektivně čistit vzduch.

Kolik jednotek a kam

S technikem vybrané firmy budete probírat a hledat odpovědi na další velmi důležité otázky. Tou hlavní je, kolik jednotek bude do vaší domácnosti třeba. Jen málokdo ještě dnes uvažuje o koupi jediné jednotky s tím, že bude mít do ostatních místností prostě otevřeno. Takto klimatizace prostě nefunguje, a navíc by se tato jediná jednotka zbytečně přetěžovala, takže by ji bylo co chvíli potřeba opravit.

Moderní klimatizace mohou mít i nevšední vzhled, který se zdaleka už nemusí omezovat jen na standardní bílou barvu vnitřní jednotky, jak dokazuje například model Stylish CTXA-AT. Foto: Daikin

Důležité je tedy promyslet nejenom počet vnitřních (ideálně do každé z hlavních místností jednu) a venkovních jednotek. Jednou z možností je tzv. multisplit. To je sada několika vnitřních jednotek propojených s jednou venkovní. Toto řešení je vhodné v situaci, kdy je na fasádě i na střeše domu tak málo místa, že se tam více venkovních jednotek zkrátka nevejde.

Někteří prodejci ovšem před multisplity varují s poukázáním na to, že pokud se v setu porouchá jediná jednotka, paralyzuje to celý systém, což ani v největších vedrech, ani v zimních mrazech není příjemné. Proto doporučují spíše pořizovat ke každé vnitřní jednotce jednu venkovní.

Podle umístění se pak vnitřní jednotky rozlišují na klimatizace nástěnné, kazetové, kanálové či podstropní.

Výkon a počet jednotek

Při výpočtu výkonu klimatizace je třeba brát v potaz mimo jiné i velikost oken a možnosti zastínění místností. Foto: Panasonic

Samotný výkon ovšem ke zcela správnému výběru počtu a typu klimatizačních jednotek nestačí. Ten by měl správně na místě, tj. v bytě či domě, vypočítat technik dodavatele klimatizací. „Nedoporučujeme, aby se zákazníci snažili spočítat potřebný výkon klimatizace sami. Nezáleží totiž zpravidla na velikosti místnosti, jako na její orientaci na jih/západ, velikosti a umístění oken, izolacích a dalších zdrojích tepla uvnitř, jako jsou sporák, mrazáky, počítače apod.,” radí Martin Mrajca ze společnosti 81 klima.

Záludný problém s chladivem

Zvláštní kapitolu při výběru prodejce tvoří zdánlivá drobnost, a tou je, zda prodejce dodá zákazníkovi klimatizaci již s chladivem, nebo bez něj. Každá klimatizace ke svému provozu chladivo potřebuje. Proto by nabídka klimatizačních jednotek bez chladiva měla být od začátku zákazníkovi podezřelá.

Pes je zakopaný v tom, že zacházet s chladivem může dle platné legislativy jenom certifikovaný odborník. Firma, která dodává klimatizaci bez chladiva, zřejmě takovým odborníkem nedisponuje a hodlá přenést tuto starost na nic netušícího zákazníka. V praxi to pro něj ale znamená, že při nákupu klimatizace naoko ušetří, ve skutečnosti bude ale k k její ceně připlácet ještě náklady na servisního specializovaného technika, který bude muset klimatizaci nainstalovat a napustit chladivo.