Oblečte stůl i sebe do svátečního

Na stůl nebo spojené stoly pokládáme ubrusy tak, aby se překrývaly vždy od čela stolu směrem k druhému konci. U stolu počítáme s asi 80 cm prostoru pro jednu osobu, jinak by se nám stolovalo nepohodlně.

Nezapomínáme, že nůž je vždy otočený ostřím k talíři a že maximální počet, který by se měl na stole objevit, jsou 3 vidličky, 3 nože, polévková nebo dezertní lžíce po stranách a dezertní nebo moučníkový příbor nad talířem.

Skleničky zakládáme po pravé straně buď do trojúhelníku, nebo do řady, nikdy by jich nemělo být více než tři. Sklenice k hlavnímu chodu je vždy nad špičkou základního nože, napravo od ní sklenice k předkrmu, mezi nimi sklenice na vodu.