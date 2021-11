Nemá váš byt balkon? Nevadí, přidejte si k němu svůj vlastní

Nemá-li byt balkon, může si ho majitel doplnit sám. Ačkoli to vypadá na první pohled jako šílenost, zcela mimo realitu tento projekt studentů fakulty architektury na Polytechnické univerzitě ve španělské Valencii zase není. V rámci svého výzkumu přišli s lehkou dřevěnou konstrukcí, která by mohla balkon u bytu do jisté míry opravdu suplovat.