Nechte svou střechu zezelenat

„V tomto případě se musí počítat s tak 60kilovou zátěží na metr čtvereční střechy,“ upřesňuje jedno z čísel, které se sleduje kvůli dobré statice budovaného, případně opravovaného objektu. Doplní, že v těchto úvahách a propočtech je nutné rozlišovat i to, zda půjde o extenzivní, nebo intenzivní podobu zelené střechy: „Na intenzivních rostou i stromy, o něž se musíte pečlivě starat. Je nutné myslet na to, že do něčeho musejí zakořenit, a na možné silné větry, které by je mohly ohrozit… Extenzivní varianty střech stačí jednou za rok zkontrolovat. Občas přihnojit. Topíte-li dřevem jako my, je dobré mít na komínu lapač jisker.“