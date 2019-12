Nadšenec si postavil rodinný dům připomínající pohádkovou námořní pevnost

Ač má Taymourův dům možná neobvyklý vzhled, ve skutečnosti je postaven stejně a má stejný princip jako nejmodernější rodinné domy: „S přírodou jsme přátelé. Tento dům jsme postavili tak, aby bez potíží koexistoval se změnami v ní. V praxi to znamená, že jsme jeho orientaci přizpůsobili například směru vánků tak, aby vzduch mohl volně do domu vstupovat, a zase jej opouštět. Totéž platí pro sluneční paprsky, které vstupují do interiéru jen na některých místech. Obecně je dům navržen tak, aby v něm nebylo ani příliš horko, ani příliš chladno.”

Egypťan začal o stavbě domu uvažovat po svém sňatku v roce 2012. Protože nenašel vhodný dům, dal dohromady tým kreativních dělníků, včetně stavařů, elektrikářů, truhlářů a malířů, kteří mu pomohli splnit si sen.

Jediné, co na počátku vlastnil, byl kus půdy. Aby snížil náklady na stavbu, jako výchozí stavební materiál zvolil to, co našel na ulicích města. A že toho nebylo málo.

Spousta věcí byla sice rozbitých, některé se mezi odpadem ocitly prostě jen proto, že je majitel už nepotřeboval. Lidé procházejí bez povšimnutí okolo, ale Taymour objevil, že mezi vyhazovaným smetím je ve skutečnosti tolik materiálu, že by z něj bylo možné postavit ne jeden, ale spoustu domů.

Sám si proto postavil svůj vlastní domov tak velký nikoli proto, že by mu menší nestačil, ale proto, aby jím upoutal pozornost lidí a upozornil je na možnosti využívání recyklovaných materiálů pro výstavbu.

„Tohle například byla pneumatika z nakladače. Takového obrovského, co převáží kámen v lomech a podobně. Dostali jsme ji od člověka, který ji už nepotřeboval. My jsme ji vsadili do zdi a udělali z ní okno. Vypadá to pěkně a lidé se na ni pokaždé ptají,” uvedl Taymour v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Většinu materiálu, které jsou na domě použité, tvoří kameny. Ty našel egyptský propagátor recyklace v poušti. Byly už rozbité na menší, kdosi je tam vyvezl jako odpad a nikdo další se o ně nestaral.

„Myslím, že je to dobrý nápad. A samozřejmě, pokud by si můj syn musel veškerý materiál kupovat, byl by dům mnohem, mnohem dražší. I takhle je to nákladné. Není to levný projekt, ale podařilo se snížit rozpočet a jsem na to velmi pyšná,” řekla reportérům Taymourova matka Haniya El-Hadidi.

