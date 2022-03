Na co myslet při výměně vchodových dveří

Vstupní dveře do domu či do bytu jsou bezesporu vizitkou majitelů. Je proto logické, že se každý chce před návštěvami i tak trochu „blýsknout” už jejich vzhledem. V současné době je volba materiálů především otázkou vkusu a finančních možností zájemce.

Ve většině případů vchodové dveře kopírují materiál použitý na oknech, ale není to nutným pravidlem. Jednotlivé materiály mají své odlišnosti, nicméně dle výrobců jsou z hlediska tepelné izolace srovnatelné.

„Plast poskytuje ideální poměr ceny a výkonu, ale protože sám o sobě není nosným materiálem, je u vchodových dveří zvláště důležité dbát na kvalitní provedení. Profil by měl být vybaven uzavřenou ocelovou výztuhou, která mu dává pevnost a tvarovou stálost, a také kovovými rohovníky, které rám zpevňují v rozích,” upozorňuje Milena Tomčíková ze společnosti Vekra.

Dalším oblíbeným a tradičním materiálem je dřevo. Protože je snadno zpracovatelné, hodí se dobře k výrobě dveří atypického tvaru (např. obloukového). Dřevo je navíc přírodní s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

Předností hliníku je hlavně vysoká odolnost. To jej předurčuje pro dveřní sestavy velkých rozměrů nebo na frekventované vstupy.

Dřevohliník pak v sobě spojuje to nejlepší z obou zmiňovaných materiálů.

Kdy stačí vyměnit jen výplň

„Pokud máte doma plastové dveře třeba deset let, fungují normálně a chcete jen vylepšit či změnit vzhled, pak stačí výměna dveřní výplně. Je to relativně levné a bez nutnosti vybourání stávajících dveří máte nový design,“ říká Stanislav Obyt ze společnosti VP trend.

Výměna podle něj přichází v úvahu u plastových či hliníkových profilových dveří. Staré dřevěné nebo dokonce plechové dveře je ovšem třeba vyměnit celé. Totéž platí pro dveře z plastu či hliníku, které nevyhovují na příklad z bezpečnostních důvodů.

Demontáž dveří

Právě vyšší nároky na bezpečnost bývají nejčastějším důvodem výměny vstupních dveří, které byly dosud v kategorii tzv. standardních. K obavám z výměny obvykle není důvod. Práce jsou obdobné jako při běžné výměně dveří, nějaké složitější přípravy nejsou potřeba.

Při nahrazení klasických jednokřídlých dveří rozměrů dveřmi s bočním světlíkem je třeba rozšířit stavební otvor. Tuto práci je potřeba svěřit stavební firmě. Foto: Vekra

Obecně pak při demontáži dveří platí doporučení přenechat tuto práci odborníkům. Většina spolehlivých dodavatelů již nabízí kompletní servis včetně bouracích prací a likvidace odpadu. Nezkušený amatér by při svépomocné demontáži mohl omylem vybourat příliš velkou část ostění, kterou by pak bylo třeba zpětně dozdít. To by výměnu dveří nejen zbytečně zkomplikovalo, ale hlavně prodražilo.

Pozor však při volbě jiné velikosti dveří. Mají-li například standardní jednokřídlé vchodové dveře u rodinného domu nahradit dveře s bočním světlíkem, bude nezbytné zvětšit stavební otvor a s ním i vyměnit překlad. To je ovšem už zásah do stavební konstrukce domu, který musí provést odborná stavební firma. Takové stavební úpravy dodavatel dveří už neprovede.

Mají dveře výjimečné vlastnosti? Chtějte odpovídající certifikaci

Jako u většiny podobných produktů, také při výběru vstupních dveří je jistě bezpečnější vsadit na prověřené výrobce s množstvím referencí. Tím nejdůležitějším rozhodovacím momentem byla ale měla být jeho schopnost doložit kvalitu svých dveří odpovídajícími certifikáty.

U bezpečnostních dveří jej budete potřebovat v případě vloupání při jednání s pojišťovnou. U tepelně izolovaných dveří je to certifikát o tepelném prostupu, který budete potřebovat při žádosti o případnou dotaci na zateplení. U dveří s hlukovou izolací by měl výrobce doložit certifikát o hlukovém útlumu.

Záruční a pozáruční servis by měl být také dostupnou službou. Z tohoto hlediska je jistě praktičtější vybírat takového výrobce, který má zastoupení v blízkosti vašeho bydliště.

„V neposlední řadě je dobré také zjistit, zda výrobce nabízí na své produkty prodlouženou záruku. To je také důležitý ukazatel,“ doplňuje Stanislav Obyt.

Nabídka hobbymarketů není pro každého

Jednou z možností je pořídit si vchodové dveře v hobbymarketu. V takovém případě je ale třeba počítat s tím, že nabídka bude limitovaná a navíc půjde o produkty sériové výroby. Takové dveře mohou někde padnout jako ulité, ale právě tak nemusí.

Ocelové vchodové dveře mají vynikající tepelnou izolaci, nepustí do interiéru chlad ani horko. Nabízejí širokou paletu designových motivů. Foto: Hörmann

Plánujte. Výroba chvilku trvá

Kvalitní vchodové dveře z profilových systémů výrobce vyrábí na míru pro konkrétní stavební otvor. To s sebou ale nese delší časovou náročnost celé akce. Výroba trvá zpravidla několik týdnů, a to v závislosti na zvoleném materiálu a kapacitách výrobce. Proto je dobré si výměnu vchodových dveří dobře naplánovat.

Těžko lze ale samozřejmě plánovat výměnu dveří po vloupání. V takovém případě však bude s největší pravděpodobností poškozen především zámek, případně panty, které lze dočasně vyměnit, než bude možné vyměnit celé poškozené dveře, pokud je to potřeba.

Jen sklo ve dveřní výplni vyměnit nelze

Velké oblibě se těší vstupní dveře s prosklením. Jednak vypadají zajímavě, a navíc propouštějí do chodby světlo. Ač to tak nemusí vypadat, je sklo nedílnou součástí dveřní výplně a nelze ho jen tak samo o sobě vyměnit. Při takovém zásahu by došlo k narušení bezpečnosti a i tepelné prostupnosti celých dveří. Lze ale vyměnit celou dveřní výplň bez nutnosti vyměnit dveře celé – křídlo a futro mohou zůstat původní.

Prosklené části dveří jsou velice pevné. Samostatně je vyměnit obvykle nelze. Foto: VP trend

Sklo ve výplni je přitom natolik pevné, že ho lze poškodit jen velmi obtížně. Samovolné prasknutí i prasknutí běžným používáním je prakticky vyloučené. K prasknutí většinou dochází kvůli torzi – typicky pokud se dveře při průvanu náhle zastaví o zarážku, která sice zamezí zabouchnutí, ale může tak na dveřích způsobit podstatně větší škody.

Také instalaci svěřte profesionálům

Bezchybné fungování nových dveří nezávisí jen na jejich kvalitě, ale také na jejich precizní instalaci. Podmínkou pro bezchybné usazení dveří je správná příprava otvoru. Povrch ostění musí být před namontováním nových dveří hladký a soudržný bez prachu a jiných nečistot, aby bylo možné následně ošetřit připojovací spáru mezi ostěním a rámem dveří.

Právě připojovací spára patří z hlediska tepelné izolace k nejrizikovějším místům v celém domě, proto je její správné ošetření zcela zásadní. „Samotná montáž vchodových dveřích by měla být řešena turbo šrouby skrz rám a nikoli pouze přes páskové kotvy. Dále je nutné řádně utěsnit prostor – připojovací spáru, kde se dveřní rám napojuje na stěnu stavebního otvoru – ostění. Ten se běžně vyplňuje montážní pěnou, která musí mít velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Ovšem ty zůstávají funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a bez působení UV záření, a proto je potřeba ji co nejrychleji zakrýt, a to jak uvnitř, tak i zvenčí. K tomu slouží ochranné fólie. V opačném případě může dojít k degradaci pěny a tím k nežádoucímu prochládání v místech připojovací spáry,“ doplňuje Pavel Kašpar z Vekry.

Osazení nových dveří je tedy také lepší přenechat odborníkům, kteří mají ověřené postupy práce. Ideální je objednat dveře přímo od výrobce, který je zároveň i osadí. Jedna firma tak navíc drží záruku za kompletní dodávku, tedy jak za produkt, tak i za montáž.

Vchodové dveře bývá zvykem vybírat tak, aby svým vzhledem a materiály odpovídaly stylu fasády a ostatních stavebních otvorů, tedy oken. Foto: Vekra

Svěřit práci odborníkům je výhodné i z časových důvodů. Celá demontáž, příprava ostění a montáž nových dveří trvá odborné firmě maximálně jeden den.

Spodní práh - nejslabší článek z hlediska tepelné izolace

Jedním z požadavků, které musí vchodové dveře splňovat, je dostatečná tepelná izolace. Hodnota prostupu tepla je závislá na konkrétním profilovém systému, izolační výplni, typu zasklení, ale také na formě řešení izolace spodního prahu. Právě ten je nejslabším místem vchodových dveří. Jinými slovy, pod dveřmi prostě nesmí táhnout.

S takovým problémem se lze ovšem někdy setkat případě, že mají dveře nízký hliníkový práh. Někteří výrobci proto používají odolné hliníkové prahy s přerušením tepelného mostu z vnějšího a vnitřního prostředí a kombinují jej ještě s těsněním a kartáčkem, což zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci.

Hliníkové vchodové dveře Active 77 se dají sladit se zbytkem domu pomocí široké škály barevných dekorů, nerezových doplňků a prosklení. Foto: Lomax

V případě, že je výměna vchodových dveří součástí větších stavebních zásahů v rámci rekonstrukce, vyplatí se pak nechat vyříznout podlahovou konstrukci v místě vchodových dveří a nechat tam vložit izolační podkladový profil, jenž omezí vznik tepelných mostů a navíc je odolný vůči vlhkosti.

V případě problémů dílo nepřebírejte

Někdy se stane, že i přes veškerou pečlivost přípravy a zajišťování nedopadne vše tak, jak si klient přál. V takovém případě není povinen přebrat dílo. Pokud není s jeho provedením spokojen, musí případné výhrady pečlivě zapsat do předávacího protokolu, včetně popisu případných nedodělků a závad a zdokumentovat i je fotograficky.

