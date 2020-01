Muž pro svou ženu, nadšenou cestovatelku, postavil dům s letadlem na střeše

„Když jsem se oženil, moje žena ráda cestovala. Proto, abych jí zajistil bezpečí a zároveň, abych ji měl nablízku, rozhodl jsem se jí postavit dům v Abuji,” řekl Said Jammal reportérům agentury Reuters. Ve stejné době se totiž do nigerijského hlavního města přestěhoval sám z jiné části země, kde žili jeho rodiče.

Jammal dům pravidelně každý rok obnovuje, zejména jej pravidelně natírá a vyspravuje tam, kde zjistí nějaký nedostatek. Rád se věnuje také úpravám interiéru, zde je ale pravou vládkyní jeho žena. Jak přiznává, uvnitř domu také občas něco pozmění a udělá jinak, ale když se to jeho ženě nelíbí, prostě to odstraní a udělá si to po svém.