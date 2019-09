Motivy hadů vnesou do interiéru mystickou atmosféru plnou napětí

Vzor hada se v secesních interiérech a na předmětech objevuje celkem často. Dnes se v oblasti interiérového designu zvířecí motivy opět vrací do módy.

Foto: Lime Lace, The Curious Department

Není tak divu, že právě hadi působí v interiéru trochu zlověstně a vnesou do něj spirituální atmosféru.

Foto: Audenza, The French Bedroom

Zvířecí motvy skvěle zapdnou do interiérů zařízených v trendy boho stylu.

Osvětlení inspirované hady se hodí i do moderních interiérů.

Kousky s motivy hadů se skvěle hodí předně do interiérů inspirovaných zmíněným secesním stylem. Zapadnou ale i do interiérů v přírodním nebo aktuálně hodně trendy boho stylu. Jen volně pak doplňky inspirované hady zapadnou i do moderně zařízených prostor.