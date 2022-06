Mít vlastní elektřinu do zásoby? Jde to

Baterie hrají ve fotovoltaickém systému zásadní roli, a to především ve vztahu ke krátkodobým přetokům / přebytkům, které vznikají téměř vždy a každému. Drtivá většina domácností s fotovoltaikou vyrábí zejména v letních měsících po určitou část dne více elektřiny, než spotřebuje, a má tedy přebytky. Ty by bez baterií posílala do sítě, a až se pak zapne několik spotřebičů poháněných ze solárních panelů a přijde oblačnost, produkce fotovoltaiky klesne a najednou si takové domácnosti musí brát elektřinu ze sítě.

„I když je vše nastaveno ideálně (se službou virtuální baterie u dodavatele), stejně si elektřinu ze sítě nikdy neberete zdarma, ale za třetinu až polovinu běžné ceny kWh. S baterií za vlastní uloženou energii platit nebudete. Bez baterie si proto prodlužujete návratnost investice do celého systému až o třetinu,” upozorňuje Dominik Ondrůšek ze společnosti Solution Energy. (nes)