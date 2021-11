Malá tajemství útulného domova

Šedivější dny, deštivé počasí a první mrazíky nás zaženou do oblíbených kaváren, k přátelům na společné večeře a do útulného domova. Tam máme chuť se zachumlat, zavinout, obklopit se hřejivou textilií, rozsvítit lampy a uvelebit se do pohodlného křesla. A hlavně se chceme v našem prostoru cítit dobře. Což výrazně ovlivní barevné odstíny kolem nás.