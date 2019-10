Majitelé se do rodinného domu stěhovali půl roku po koupi pozemku

Bydlela jsem v paneláku a starala se o maminku, která měla starý dům s velikou zahradou. Když maminka zemřela, uvažovala jsem, co se starým domem. Byla to hezká parcela, ale lokalita se mi nelíbila. A já nejsem panelákový typ, miluji být na zahradě, takže mě napadlo starý dům prodat a postavit něco nového.

Takže už jsme kupovali pozemek s tím, že jsme věděli, jaký na něm bude stát dům a kdo ho bude stavět. Chtěli jsme stavbu zvládnout co nejrychleji. Náš soused se divil, když jsme mu v říjnu tvrdili, že se v březnu nastěhujeme. Ale opravdu to tak bylo.

Pro naši generaci je to nové, neznali jsme postupy, byli jsme zvyklí na něco jiného a taky jsme se museli mnoho nového o stavbě a postupech naučit. Ale proč ne, když to má tolik výhod.

Domek se nám líbil, protože je vzdušný, bezchodbový a když přijede rodina – čtyři vnoučci – tak je to bezkonkurenční. Udělají dva tábory, každá dvojice má své útočiště v jednom pokojíku. Pak terasa, zahrada, bazén – to se jim pak ani nechce od babičky domů z prázdnin.

Samozřejmě jsme si stavbu hodně hlídali, bez toho by to nešlo. A díky tomu tu nebyla proluka jediný den.

Voda se vede stropy, to jsme také netušili. Proto máme pod dřezem průtokový ohřívač, jinak by prvních 5 litrů vody teklo studených, než se odpustí. Voda je drahá a vzácná, proto jsme s takovým řešením spokojeni.

Máme suchý systém podlah od Fermacellu, který nás hodně nadchnul. Nelije se do nich žádný beton ani anhydrit, jde o suchý a rychlý proces, který trvá jeden jediný den, další den už může přijít podlahář. To pro nás bylo opravdu nové, jsme ze staré školy.

Snad jediné, čeho jsme se obávali, bylo správné výškové usazení domu na pozemku. Aby byl dobře zasazený do terénu a aby to nebylo utopené. Na to je potřeba cit a zkušenost stavitele. U nás se to povedlo na jedničku, ostatně jako všechno.

Myslím, že důležité je mít představu, jak by dům měl vypadat. My jsme věděli, co chceme, a proto jsme byli schopni to hned realizovat. Po půl roce máme dům úplně zabydlený. Jde to.