Lada s Patrikem se prvním nezdarem nedali odradit, dnes bydlí ve vysněném bungalovu

Útulný bungalov s půdorysem ve tvaru „L“, valbovou střechou a dispozicí 4+1 nabízí užitnou plochu 122 m². Vychází z typového projektu s drobnými klientskými úpravami. Ze zádveří se vejde do chodby, ze které vedou dveře do kuchyně, ložnice, dvou pokojů pro dcery, koupelny a do technické místnosti s druhou toaletou. Z kuchyně pak vedou široké posuvné dveře do obývacího pokoje. Vnitřek domu je bezbariérový.