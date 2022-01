Kouzelná kamenná chalupa mimo civilizaci si i po rekonstrukci uchovala tradiční ráz

„Interiér jsme navrhovali úplně kompletně, takže jsme vybrali stylová světla a vypínače a zároveň i solitérní nábytek. Ať už se jednalo o židle, pohovku, konferenční stolky i nábytek do ložnice. Dlouho jsme nedostali tak obrovskou důvěru od klientky, jako tomu bylo v tomto projektu. Věříme, že se to vyplatilo a ohlasy přímo od klientky, její rodiny a známých to jenom potvrzují, protože se interiér chalupy hodně líbí,” doplňují s úsměvem architekti.

„Naším cílem je, aby pro vás cesta k vysněnému bydlení byla co nejjednodušší, my se postaráme o to složité. Vy si jen budete vybírat z variant, které my budeme předkládat,” uzavírají.