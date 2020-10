Jak bude vypadat pracoviště budoucnosti

Ač to dnes může znít trochu jako provokace, pandemie onemocnění covid-19 může do budoucna přinést i pozitivní změny do našich pracovních životů. V mnoha společnostech totiž může urychlit přechod k tzv. pracovištím/kancelářím budoucnosti, který by se jinak táhl nesmyslně dlouho. S odborníky jsme probírali, jaké změny můžeme výhledově v kancelářských profesích očekávat.