Hrátky na zahradě nejen pro nejmenší

Obří skluzavka pro děti od tří do šesti let má bytelné schody a praktická madla. Široká základna skluzavky je stabilní. Lze ji rychle složit a uložit na zimu třeba do garáže. Rozměry (v/š/h) 142/197/120 cm, nosnost 34 kg. Cena 2599 Kč. Foto: Little-tikes