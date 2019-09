Hořická vila architekta Maliny je inspirována americkými stavbami

Hořický rodák Jindřich Malina uspěl ve druhé polovině třicátých let hlavně svými stavbami v Lázních Bělohrad. Jeho vlastní vila má tři obytná podlaží.

Suterén s vchodem ze zahrady byl určen především k provozu firmy. Působivě navržená prosklená chodba přechází z čekárny do prostorné zimní zahrady, která ale zůstala nedokončená.

Prosklené posuvné dveře otvírají prostor haly do sousedního pokoje s okny do zahrady. Kuchyň a další pokoj, do kterých se vstupuje ze zádveří, jsou navzájem propojeny. Díky tomu měla být nejspíš usnadněna práce hospodyně po vzoru amerických trendů, které k nám v té době doléhaly.