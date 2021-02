Hledáte novou sedačku? Zohledněte, zda bude víc na poležení, nebo posezení

Pro někoho je sedačka místo na lenošení, jiný ji vnímá jako středobod, kde se schází rodina, přátelé. A to je dobré při výběru zohlednit. Relaxační sedačka má hluboký sed, ta na sezení zase mnohem častěji opěrku zad. Tvar, velikost, materiál, barva. Vše vchází do hry, která končí koupí vhodného sedacího kousku do bytu.