Hlavním barevným motivem zrekonstruovaného domu se staly odstíny šedé

Přáním majitelů bylo zvětšit prostor, aniž by se narušil tradiční vzhled staveb v okolí. Při přestavbě se kladl důraz zejména na použití přírodních materiálů a přístup přirozeného světla.

Projasněnost místností zajišťuje střešní světlík, jenž přivádí přirozené světlo do vnitřku domu a rozptyluje ho až do přízemí. Masivní zinková markýza chrání před sluncem hlavní vstup do domu i okna.