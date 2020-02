Dům složený ze tří čtverců je ztělesněním romantických představ o severském bydlení

Jak říkají architekti, umístění domu bylo dáno výhradně otázkou, odkud bude nejhezčí výhled a jak moc daleko z něj bude k jezeru. Většina fasády směřující k vodě je ponechaná otevřená, naopak na straně směřující k nejbližším sousedům, a také tam, kde by se naskýtal pohled pouze do hustého podrostu, je z větší části uzavřená.

Zajímavostí při volbě materiálů použitých na domě je dodržení výšky 2,3 metru. Vše, co je v rozpětí od podlahy až do této výšky, je buď ze skla, nebo ze dřeva. To je natřeno olejovou černou barvou. Vše, co je na fasádě pod a nad tímto rozmezím, je obloženo zinkovým plechem.