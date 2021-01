Designérka vytvořila rodině idylický domov plný slunce a pohodlí

Bolestí starého domu byla především maličká kuchyň zasazená do středu půdorysu stavby. Taková dispozice nemohla vyhovovat požadavkům na moderní styl bydlení čtyřčlenné rodiny.

Dům v nové podobě dodržuje původní půdorys. Má tvar do písmene U, venku, v prostoru, který mezi sebou svírají jednotlivá křídla, je umístěný vyhřívaný bazén s přístupem ze všech v interiéru přiléhajících místností. A samozřejmě s posezením pro rodinu.

„Naši klienti se sem přestěhovali z chladného Bostonu, zbožňovali atmosféru Los Angeles, kam se však stěhovat nechtěli. Přáli si ale, aby jejich dům byl v souladu s jejich životním stylem, a trochu jim to Los Angeles svou atmosférou připomínalo. Proto jsme se rozhodli jít do moderního stylu se světlými, ale jasnými barvami s pop-up kontrastem modrozelené v kuchyni,” říká Helena Brana, zakladatelka designového studia českého původu.

Jak je pro studio typické, prim v interiéru hrají materiály přírodního původu, v tomto případě je to hlavně dřevo a kůže. Dokonce i světla značky Luzifer na sobě nesou přírodní materiál – dýhu.

Zařízení domu není jen čistě nové, rodina si ze starého domova přivezla některé kusy nábytku, s nimiž se nechtěla rozloučit. Úkolem designérky bylo najít pro ně místo a umně je zakomponovat do nového bydlení.

Velkou pozornost věnovala designérka zařízení kuchyně. Velice praktická jsou velkoformátová okna. Díky nim tak vzniklo barové posezení na zadní zahradě s výhledem do kuchyně. Něco, co by potěšilo snad každého chlapa, dodává autorka s úsměvem.