Čechy a Mexiko, designérka při zařizování domu zkombinovala dva různé světy

„Díky souhře šťastných náhod jsem se s klienty seznámila mnohem dříve, než jsem se zakázce začala věnovat – původně si bydlení chtěli realizovat sami a přáli si konzultovat jen dílčí kroky, nakonec to dopadlo tak, že jsem se podílela na návrhu celého interiéru a jsem za to moc ráda,” říká designérka Andrea Kilianová z ateliéru Muuza.

Pro designérku to byla velmi zajímavá spolupráce, neboť tento mix kultur si vyloženě žádal, aby jej nějak promítla do interiéru. Rozhodla se hledat rafinovaná řešení a nikoli využít jen prvoplánovou explozi barev, jak by se zejména u Mexika mohlo nabízet, protože by se takový interiér mohl rychle okoukat.