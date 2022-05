Bydlení mezi včelami nabízí neopakovatelný zážitek

Vesnička Grotttole se potýká s problémem, který znají i mnohé české vesnice - s postupující modernizací a odlivem mladých lidí do měst se začíná zapomínat na její historii a tradiční způsoby života v ní. O její propagaci se proto stará nevládní organizace Wonder Grottole (Zázrak Grottole).

Právě její činnost vnukla místnímu včelaři Roccovi Filomenovi myšlenku, že existuje něco, čím by vlastně mohl své domovině také pomoci a zároveň zvýšil povědomí o významu včel a nutnosti je chránit. Má olivovou farmu, kde včely chová.

Společně s architektem Davidem Tagliabuem z ateliéru Metrocubo vymysleli jednoduchý dřevěný příbytek, o nějž by se návštěvníci vesničky mohli dělit společně s tímto užitečným hmyzem.

Jak na to

Zatímco lidé obývají interiér, který je zařízený jako jednoduchý pokoj se dvěma jednolůžky bez koupelny, z vnější strany je do stěn zakomponováno devět úlů, kde bydlí včelstva.

Zajímavostí, která umožňuje hostům obzvláště zblízka nahlédnout do života včel, je prosklený „diamant”, zasazený do stropu příbytku. Ten nad střechou pokračuje v podobě dřevěné pyramidy a celý slouží opět jako úl. Člověk v něm může pozorovat včely opravdu zblízka, a přitom bez rizika, že by byl pobodán.