Gisela Růžičková, Právo

Funguje na principu výměny a přesunu energií, kdy se při ochlazování vzduchu odvádí teplo z vnitřního do venkovního prostředí.

Druhy klimatizací



Nástěnná klimatizace neboli splitové jednotky je systém dělený ze dvou a více částí, které jsou propojeny měděným potrubím. K jedné vnější jednotce může být připojeno i více jednotek vnitřních v různých místnostech (od 15 000 Kč). Tato varianta s více jednotkami se nazývá také multisplitová.

Vyniká vysokou účinností a úsporou energie. Venkovní jednotka přitom nemusí být nalepená na fasádě, ale lze ji šikovně umístit na střechu, balkon, půdu apod.

Také design modelů nástěnné klimatizace už nepřipomíná hlučnou krabici u stropu, ale nabízí moderní vzhled, který dokonale zapadne do interiéru (od 30 000 Kč).

Špičková klimatizační jednotka KIT-Z35-TKE je nabitá moderními technologiemi. V provedení split nabízí inovativní technicky čistý design a vysokou účinnost. Je vybavena invertorem s nejlepším COP a EER, což zajišťuje za všech okolností hospodárný provoz, bezkonkurenční systém filtrace vzduchu vhodný pro alergiky energetická třída A++, cena 34 900 Kč.

FOTO: Panasonic

Mobilní klimatizaci si zvolte v případě, nechcete-li investovat do zařízení velké peníze. Její nespornou výhodou je možnost ji kdykoli kamkoli přenést a rychle zapojit bez stavebních úprav. Stejně jako nástěnná klimatizace odvádí kondenzát, což umožňuje zásobník, který je nutné vylévat (i několikrát denně).

Některé mobilní klimatizace s čerpadlem a hadičkou odvádějí kondenzát ven, např. oknem. Vůbec nejlepší variantou je automatický výparník kondenzátu, který vodu odvádí společně s horkým vzduchem uvnitř trubice (kvalitní od 10 000 Kč).

Úsporná klimatizace Klarstein New Breeze 7 s třídou energetické účinnosti A a s ekologickým chladícím prostředkem R32 vychladí místnost na 16 až 30 °C. Disponuje čtyřrychlostním ventilátorem pro lepší chlazení a příjemnou cirkulaci vzduchu. Potěší samostatné větrání, časovač a pohodlné dálkové ovládání. Cena 8799 Kč.

FOTO: Klastein

Pozor na mobilní klimatizaci do bytu bez hadice, která funguje na principu chlazení studenou vodou nebo ledem bez vývodu horkého vzduchu. Tady nejde o klimatizaci bez hadice, ale o ochlazovač, který má mnohem menší chladicí výkon (od 3000 Kč).

Kazetová klimatizace je umístěna ve stropních panelech, nejčastěji ve veřejných budovách nebo kancelářích. Zajišťuje nejen ochlazování a topení, zároveň přivádí i čerstvý vzduch do místnosti. Nevýhodou bývá centrální nastavení, které nemusí vyhovovat všem stejně (od 35 000 Kč).

Nová stropní kazetová klimatizační jednotka BMC v bílém a černém provedení má větší klapky pro komfortní proudění vzduchu a může být osazena různými inteligentními senzory. Viditelná část panelu je k dispozici v sedmi variantách podle typu interiéru.

FOTO: Daikin

Kanálová klimatizace se instaluje mimo ochlazovaný prostor, např. do podhledů, viditelná je pouze mřížka. Je to tichý způsob klimatizace vnitřních prostor. Dodávka klimatizovaného vzduchu je vedena potrubím na různá místa ve velké místnosti.

Parapetní klimatizace se hodí do prostoru, kde je potřeba chladicí výkon vyšší než 3,5 kW, popřípadě tam, kam není možné osadit nástěnné klimatizační jednotky. Vzhledem připomíná mobilní klimatizaci, ale jde o dvoudílnou jednotku spojenou měkkým potrubím.

Nejsou nutné stavební zásahy, stačí místo pod oknem společně s volným prostorem pro venkovní jednotku. Ochladí větší místnost než přenosná klimatizace (od 11 000 Kč).

Sada pro okno se hodí pro mobilní klimatizační jednotky a zabraňuje vnikání horkého venkovního vzduchu. Hodí se pro všechny běžné rozměry oken až do max. obvodu 400 cm. Snadná montáž díky přiloženým samolepicím pruhům se suchým zipem. Cena 689 Kč.

FOTO: OBI

Kompaktní klimatizace s nejmodernější invertorovou technologií je v kompaktní konstrukci a bez vnější jednotky. Pro montáž stačí dva otvory ve stěně. Díky integrované funkci tepelného čerpadla a sériovým vybavením zimní regulací pracuje zařízení spolehlivě v režimu chlazení nebo topení při okolních teplotách až do –15 °C (od 15 000 Kč).

Při výběru si ohlídejte



Výkon je důležitý pro ochlazení celé místnosti, závisí na několika parametrech: 1. velikost prostoru, který budete chladit/vytápět v m3. 2. Orientace místnosti ke světovým stranám. 3. Počet oken a jejich plocha. 4. Typ místnosti (podkroví, přízemí, suterén). 5. Další zdroje tepla v místnosti (spotřebiče, osoby apod.).

Mobilní klimatizace Proklima Purity 7000 BTU má výkon chlazení 2,01 kW, funkce odvlhčování, ventilace, omyvatelný biofiltr, automatické nové spuštění včetně časovače, funkci spánku, dálkový ovladač, LED displej. Hlučnost 48-64 dB (A), chladivo R32 pro místnost do 20 m2. Cena 5990 Kč.

FOTO: Bauhaus

Umístění klimatizace v prostoru (vnitřní jednotka) tak, aby se proudící vzduch dostal bez překážek po celé místnosti. Vybírejte umístění podle toho, jestli má klimatizace směřovat přímo na lidi. Venkovní jednotka nemusí být nutně ve venkovním prostředí, z hlediska provozu stačí i technická místnost, podkroví, sklep nebo chodba.

Vnitřní a venkovní jednotka by od sebe neměly být příliš daleko. Ideální rozmezí vzdálenosti je kolem 4 až 6 m, technicky zařízení zvládne i 30 m.

Spotřeba elektrické energie. Klimatizace s možností topení mohou mít nižší spotřebu až o 40 %. Při výběru však zvažte, kde a jak často chcete klimatizaci používat, aby se případná vyšší investice vrátila.

Mobilní klimatizace Electrolux EXP26U758CW se hodí do místností o velikosti až 40 m2 a na přehledném LED displeji můžete nastavovat veškeré parametry včetně teploty, automatického režimu nebo režimu spánku. Řadí se do úsporné třídy A++. Držadla a kolečka na spodní straně zaručují jednoduché přemisťování z místnosti do místnosti. Nabízí i funkci odvlhčování a hlučnost max. 60 dB. Cena je 11 990 Kč.

FOTO: Datart

Cena. Renomovaná značka neznamená vždy jen vyšší cenu, ale i určitou záruku, případně montáž anebo servis. Před nákupem si zjistěte, co vše cena zahrnuje. Montáž by měla zajistit odborná firma, pokud zrovna nejde o mobilní klimatizaci.