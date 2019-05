Víte, že...

Výběr dřezu závisí na velikosti skříňky, v níž bude umístěn? Na trhu je škála dřezů do skříní od 30 do 100 cm a také typy určené do rohových skříněk.

Dřezy jsou vybavené doplňky: miskami, košíky, prkénky, odkapávači, dávkovači saponátů i excentrickým ovládáním výpustí.

Prodávají se dřezy zápustné, samonosné pod a nad deskou v různých hloubkách, tvarech a velikostech.

Výběr dřezu by měl být maximálně funkční vzhledem k vybavení kuchyně, její velikosti a potřebám rodiny.

I když máme v kuchyni myčku, bez dřezu se neobejdeme.