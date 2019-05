Jana Nesvadbová, Novinky

Zatímco v naší zemi se objevuje jen několik tornád ročně, v některých státech USA se vyskytují velice často a pravidelně. Právě pro jejich obyvatele je postel sloužící jako útočiště před tornády a dalšími přírodními katastrofami určena primárně.

„Připravenost je klíčem k přežití,” připomínají na svém webu výrobci ze společnosti Life Lift Systems, kteří postel nabízejí jako jeden z více druhů nouzových útočišť.

Jak je patrno ze záběrů videa, tělo postele připomíná trochu ruské bábušky, či dětské hračky tvořené do sebe naskládanými pasujícími kostkami. Postel tvoří dohromady tři na sebe vyzdvihnutelné díly, které vytvoří náležitý chráněný prostor.

V případě blížící se katastrofy se obyvatelé domů do tohoto přístřeší zavřou a přečkají v něm nejhorší chvíle.

Útočiště má poněkud jiný účel než známější protiatomový kryt, jímž je už od dob studené války vybaven nejeden rodinný dům ve Státech. Zatímco protiatomový kryt má zajistit přístřeší pro rodinu na několik dní a také ochranu před radiací, tento jednoduchý přístřešek slouží jako pevné a nárazům velice odolné místo, kde přečkají obyvatelé maximálně několik kritických hodin. Jsou v něm chránění především před padajícími kusy svého domu (či jinými troskami a předměty unášenými tornádem).

Po přehnání tornáda či jiné kalamity obdobného typu se předpokládá, že rodina útočiště opustí a bude se dál řídit pokyny místní samosprávy apod.

Zajímavostí nápadu je umístění takového útočiště do interiéru domu. Vychází ze zkušenosti, že mnoho lidí v případě přírodních kalamit buď odmítá svůj domov opustit, anebo častěji, to nestíhá. Postel v domě, jež se vysune do potřebné výšky během několika sekund, je proto dostatečně blízko, aby se do ní stihly ukrýt malé děti, starší lidé i třeba pohybově hendikepovaní. Jak totiž připomínají výrobci na webu, „čas má v takových chvílích nejvyšší důležitost”.

Postele s úkrytem se vyrábějí v rozličných rozměrech, jejich odolnost ověřoval Národní větrný institut při Texaské technické univerzitě. Útočiště je schopné odolat tornádům o stupni EF, tedy s rychlostí proudění větru 402 km/h.

Stále jsou živé a žádané

O připravenosti Američanů (a nepochybně nejenom jich) na eventuální nebezpečí a katastrofy velkých rozměrů a jejich vybavenosti protiatomovými kryty už byla řeč.

Kdo by si myslel, že s koncem studené války skončil i zájem o tato útočiště, velice by se pletl. Navíc, nalézt je lze i na starém kontinentě.

Protiatomový kryt v Anglii měl 225 čtverečních metrů, dvě zařízené místnosti a chemickou toaletu.

FOTO: Profimedia.cz

Příkladem může být před několika lety nabízený protiatomový kryt v anglickém hrabství Derbyshire, který majitel nabízel k prodeji prostřednictvím internetové aukční síně.

Měl plochu zhruba 15x15 metrů, tvořily jej dvě vybavené místnosti, byl vybaven chemickou toaletou a dvěma ventilačními šachtami. Je možné jej objevit v národním parku Derbyshire, ovšem pět metrů pod zemí.

Sestav si sám přístřešek pro uprchlíky

Na aktuální hrozby a světové problémy ovšem dokážou reagovat i velcí výrobci. Před časem svět obletěly snímky přístřešku určeného především do míst, kde se shromažďují tisíce uprchlíků, pro něž je třeba vybudovat alespoň elementární přístřeší. Své dlouholeté zkušenosti s navrhováním snadno a rychle složitelných objektů do něj vložila švédská Ikea.

Domek nazvaný Better Shelter (Lepší přístřešek) s lehkou kovovou kostrou je možné postavit bez jakéhokoli nářadí za čtyři hodiny a kdykoli jej snadno přemístit. Ubytuje se v něm až pět lidí. Interiér lze rozčlenit podle potřeby tak, aby vznikly i soukromé zóny.

Nouzový přístřešek navržený do uprchlických táborů stejně dobře slouží i v mnoha polních nemocnicích. Je lehký a k jeho sestavení není třeba nářadí.

FOTO: Profimedia.cz

Na rozdíl od tradičních stanů je trvanlivý a díky zabudovaným solárním panelům nabízí svým obyvatelům i elektřinu.