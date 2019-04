Škola s nulovou spotřebou energie je nejlepší ukázkou toho, o čem se v ní učí

Skvělým příkladem toho, co se na fakultě Singapurské národní univerzity School of Design and Environment učí, je její nejnovější budova. Šestipodlažní stavbu almy mater místních designérů a architektů totiž autoři z ateliérů Serie Architects navrhli jako objekt s nulovou spotřebou energie. Jde o první podobnou stavbu v této asijské zemi.