Pozor na vlhkost

Vlhkost vzduchu v sauně by se měla pohybovat od 15 do 30 %. Vyšší vlhkost nemusí každý snášet. Na trhu je velký výběr vlhkoměrů nebo termostatů, které hlídají poměr mezi vlhkostí a teplotou. Při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k přehřátí organismu.

Víte, že...

Délka pobytu v sauně je individuální. Po 15-20 minutách se tělesná teplota zvýší asi o 1,5-2 °C a začínají se ničit choroboplodné zárodky a viry.

Nejlepší poloha při saunování je vleže a vsedě.

Vhodné je pozvolné ochlazování, aby nedošlo k prudkému zvýšení krevního tlaku.

Saunujte se před večeří nebo dvě hodiny po večeři, před spaním i před masáží.

Saunování je nevhodné nebo zakázané po tělesné nebo duševní námaze, po vydatném jídle nebo nalačno, při virózách či zánětlivých onemocněních, u žen v období menstruace nebo v těhotenství!