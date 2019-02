Karolina Černá, Právo

Vybereme-li ke zkrášlení domova jakýkoli druh tapety, a že jich je na trhu spousta, zajímáme se nejen o cenu, barvy a dezén, ale také o způsob nanášení i obtížnost odstranění pro případ, že nás časem omrzí.

Důležitými hledisky jsou otěruodolnost, stálobarevnost, omyvatelnost, prodyšnost, snášení vlhkosti, možnost opravy v případě poškození jednoho místa. Z čeho můžeme vybírat?

Kolekce Markéta je určena do dětského pokojíčku. Zahrnuje stínidlo i hodiny se stejnými motivy. Vliesová violet tapeta 0,53 x 10,05 m za 1285 Kč.

FOTO: Lavmi (3x)

Moderní a nenáročné

Nejběžnější vliesové tapety na stěnu instalujeme tak, že lepidlo naneseme buď na suchou penetrací ošetřenou zeď (sádrokarton, dřevotříska, betonový panel, vnitřní omítka), nebo na rub tapety. Skvěle se odstraňují za sucha, prostě je sloupneme.

Vliesová obrazová tapeta Garden z kolekce My Dream od výrobce Vavex vnese do obývacího pokoje či ložnice atmosféru klidu. Cena 726 Kč/kus.

Překryjí drobné nerovnosti stěn, dají se omývat vlhkým hadříkem, jsou odolné proti otěru, prodyšné, netvoří se pod nimi plísně, udrží si tvar i barvy.

Designová vliesová tapeta Triangular z kolekce Graphic World od značky Engblad & Co se hodí nejen do retro interiérů. Motiv tapety je nabízen ve čtyřech barevných variantách. Rozměr 1005 x 53 cm za 1720 Kč.

FOTO: Designville (3x)

Obrazová tapeta Modrá, materiál vlies, se vyrábí na zakázku. Rozměr 186 x 270 cm za 4648 Kč.

Květinová vliesová tapeta na zeď z kolekce Scandinavian Designers švédské značky BorasTapeter je něžná a nadčasová. Rozměr 1005 x 53 cm za 1990 Kč.

Vinylové jsou oblíbené pro svou odolnost, vzdorují i poškrábání, lehce je omyjeme. Množství a kvalita vrchní vinylové vrstvy předurčuje možnosti využití.

Modrou vinylovou tapetu na papírovém podkladu Faro můžeme instalovat v koupelně či v ložnici. Cena 465 Kč/role.

FOTO: Hornbach (2x)

Tapety s označením tří vlnovek lze použít do vlhkého prostředí koupelny či kuchyně. Dobře se aplikují na křivé a popraskané stěny, částečně tepelně izolují. Hodí se do všech typů interiérů na zdi, sádrokartony, umakart, různé omyvatelné nátěry.

Retro v novém kabátě

Textilní tapety patří k nejstarším nástěnným dekoracím. Jsou luxusní, zhotovují se ze lnu, sisalu, z hedvábí, bavlny, papyru, vodního hyacintu, tkaných banánových listů, celulózy a syntetických vláken.

Tkaniny se upravují mj. vyšíváním, potiskem, barvířskými technikami. Nehořlavost materiálu zajišťuje speciální impregnace.

Obrazová tapeta Sunny Beach, materiál vlies, vnáší do interiéru vzdušnost a prázdninovou náladu. Výroba na zakázku, rozměr 93 x 132 cm za 1125 Kč.

U cenově dostupnějších textilních tapet slouží jako podklad papír, vlies, tedy netkaný textil lisovaný z buničitých a syntetických vláken. Lícovou stranu tvoří přírodní či umělý textil. Podklad určuje způsob nanášení tapety na zeď: je-li papírový, nanášíme ji jako papírovou tapetu, u podkladu z vliesu jako vliesovou.

Textilní tapety na vliesovém podkladu z katalogu Tessuto 2 kombinují tradiční i moderní vzory. Rozmanité barvy umožňují různorodé možnosti designu a vysoce kvalitní tkanina je zdrojem luxusu a elegance. Cena 2644 Kč/role.

FOTO: Dimex (3x)

Tapetu ošetřenou vinylovým potahem lepíme jako vinylovou. Textilní tapety jsou těžší než ty běžné, díky tomu výborně izolují teplo i zvuk, údržba je ale náročnější. Prachu je snadno zbavíme vysavačem, některé druhy lze otírat vlhkým hadříkem.

Klasické vzory s efektivním leskem z katalogu Metallic Silk pozvednou interiér na luxusní prostor. Textilní tapeta, podklad vlies. Cena 2736 Kč /role.

Luxusní textilní tapeta je vyrobená z vliesového materiálu, z vláknité buničiny, která zaručuje pevnost, omyvatelnost, stálobarevnost a dlouhou životnost. Cena 2736 Kč /role.

Papírové tapety jsou z potištěného, raženého a mačkaného papíru, mají úžasné dekory. Mají své slabiny - lepení i odstraňování je časově i technicky náročné, jsou tvarově nestálé, nejsou omyvatelné. Avšak patří k nejlevnějším a ve své kategorii dokážou nabídnout i zvýšenou kvalitu, danou hmotností suroviny.

Papírová tapeta s motivem dřevodekor osvěží dětský pokoj, ale také místnost zařízenou ve stylu Provence. Cena 278 Kč/role.

Lehké papírové tapety mají pod 110 g/m2, těžké přesahují 140 g/m2. Obzvlášť kvalitní jsou dvojvrstvé ražené tapety, tzv. duplexní.

Tekuté tapety

Zakoupíme je v pytlích se sypkou směsí, kterou smícháme s vodou. Hmotu nanášíme na stěnu ošetřenou penetrací podobně jako sádru nebo štuk. Ve správném naředění nestéká.

Jsou vyrobeny z přírodních materiálů, takže se hodí pro alergiky nebo do dětských pokojů. Výrobci slibují stálobarevnost a životnost až 20 let. Tekuté tapety ale nesmějí trvale přicházet do kontaktu s vodou, protože ta naruší jejich strukturu a tapety začnou opadávat.

Povrch tekutých tapet je pružný, zakryje drobné trhliny, schová nerovnosti, nepraská. Kombinovat je lze s korkem, barvami a dalšími dekorativními omítkami a tapetami, kamenem.

FOTO: Silk plaster

V případě drobného poškození je oprava snadná - postižené místo postříkáme vodou z rozprašovače, po změknutí místa (za 30 až 50 min.) ho zahladíme špachtlí nebo plastovým hladítkem. Tapeta zvyšuje životnost zdi, tepelnou i zvukovou izolaci.

Některé druhy lze použít v místnostech se zvýšenou vlhkostí, imitace pohledového betonu, pískovec nebo stěrky lze čistit vodou, povrch se může pokrýt vodou ředitelným lakem.

Poradí si s problematickými prostory, jako jsou oblouky, arkýře. Povrch je pružný, bezešvý, zakryje drobné trhliny na zdi, schová nerovnosti, nepraská. Trhliny širší než 3 mm řeší vhodný pružný tmel.

Netradiční řešení

Přetíratelná tapeta je polotovarem. Konečnou podobu totiž získá až barevným nátěrem. Může být vyrobena z papíru, vliesu, ze skelného vlákna nebo z textilu.

Motiv Orbit je inspirován krásou sluneční soustavy. Spojuje jedinečné snímky s tmavě modrým a třpytivě zlatým zbarvením. Vliesová tapeta, 1005 x 53 cm za 1720 Kč.

Fototapety jsou velkoformátové fotografie nebo grafické vzory natištěné na klasické papírové nebo vliesové tapetě. Nabízejí široký výběr motivů: abstraktní designy, přírodní motivy, krajinné scenérie, světové památky a metropole.

Na zakázku lze vyrábět i vliesové fototapety s motivy podle vlastního výběru.

Vliesová obrazová tapeta Garden od Vavex s podzimním motivem padajícího listí zaujme zemitými barvami. Rozměr 340 x 260 cm za 8840 Kč.

Samolepicí fólie, někdy nepřesně označované jako samolepicí tapety, slouží k dekorativnímu polepování hladkých a nesavých ploch v interiéru - nikoli tedy na zeď, ale třeba na dřevo (dvířka od skříně, dveře), na sklo (zrcadlo, okna). Jsou otěruvzdorné a plně omyvatelné.

Smart Walls (chytré stěny) tvoří vypínaný textil v neviditelném rámu. Vyvolává dojem tapety, ale poslouží spíše jako předstěna, podhled, závěsný panel, dělicí příčka. Ukryje všechny nedokonalosti stěn a vizuálně nežádoucí prvky, jako jsou kabelová vedení, vzduchotechnika či topení. Nabízí řadu možností výběru materiálu i potisku, včetně individuálního návrhu.

Tapeta nejen na stěnu



Tapeta ze stěny může plynule pokračovat i na dveřním křídle, ovšem zvolíme-li dveře např. s vnitřní hliníkovou konstrukcí, které na svém povrchu mohou nést kromě dýhy, laminátu, lakovaného skla také penetrovanou MDF desku připravenou k nanesení tapety či výmalby ze sousedící stěny.

Dveře Master Door s bezobložkovou zárubní Active umožňují instalovat tapetu bez přerušení.

FOTO: J. A. P.

Aby nic nerušilo jednolitou plochu stěny, je třeba schovat dveřní obložku. K tomu poslouží skrytá zárubeň, jejíž konstrukce zůstane schovaná pod tapetou. Celý dveřní systém tak barevně i materiálově splyne se zdí.

K barevnosti povrchu můžete doladit také dveřní hliníkový rám, který lze nalakovat jakoukoliv barvou ze škály RAL.