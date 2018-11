Navštívili jsme pasivní řadový dům

Pasivní domy si nejčastěji stavějí soukromníci jako rodinné. Z developerů se do nich pouštějí pouze ti, kteří se na výstavbu v pasivním standardu specializují. Odváží-li si do těchto vod firma zvyklá stavět „tradičně”, je to vždy překvapení. A právě takovým jsou řadové domy v Říčanech u Brna, které jsme měli možnost navštívit.