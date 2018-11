Text: Radomír Rais, editace: tnk, Novinky

Výrazné dekorace vnějších doplňkových dřevěných konstrukcí a výzdob stavby mají blízko k umělecké činnosti Dušana Jurkoviče, který je známý svou vášní pro lidovou architekturu a jehož stavby vznikly v sousedním okrese Náchod.

Půdorysné rozměry domu byly 18,5 x 15,4 metru. Ve zvýšeném přízemí se nacházela vstupní lodžie, předpokoj s krbem a přímým napojením do dvou pokojů, ložnice, jídelny a schodišťového prostoru.

Odtud byl dvouramenným schodištěm vstup do podkroví, bočního vchodu do objektu vedle věže, dál do sklepa, kuchyně, jídelny a oddělené chodby.

Dobový snímek zachycuje dekorace na střeše.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje

Z chodby byl přístup do spíže, koupelny a toalety. Součástí podkroví byla centrální chodba, dva pokoje, ze kterých byl jeden s terasou.

Vstupní prostor do věže, která má uvnitř odlehčenou kovovou konstrukci točitého schodiště, byl samostatný.

Továrna Suchánkových a jejich vila

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje

Prostředí kolem vily bylo působivé. Dominantu vstupu vytvářelo pohodlné předložené schodiště s plným oboustranným zábradlím. V jeho nástupní úrovni navrhl architekt čtvercové podstavce se sochami lvů a při vstupu na lodžii dva podpěrné sloupy kruhového průřezu. Prostor před schodištěm zpříjemnil kašnou, celý areál doplnil zelení.

Věž je nejvýraznějším architektonickým prvkem stavby.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje

Nad architektonickými tvary vily se nedá nepozastavit. Dům nápadně připomíná práci Václava Roštlapila, který koncem devadesátých let 19. století působil v blízkém Kostelci nad Orlicí, kde vyprojektoval a postavil řadu průmyslových a obytných objektů.

Jídelně a kuchyni byl vyhrazen velký prostor.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje

Továrník Josef J. Suchánek vlastnil cihelnu, továrnu na šamotové výrobky s kamnárnou, kde lisovali a vypalovali kamnové kachle. V podnikatelské činnosti pokračoval po jeho smrti syn Josef.

Když byl ve třicátých letech na Suchánkovu továrnu vyhlášen konkurs, všechny objekty odkoupila majitelova sestřenice Karla Suchánková. Po její smrti byla vila předmětem nevypořádaného dědictví. Později došlo k úpravě vnitřních prostor pro školku.

Josef Suchánek i tehdy žil ve vile v bytě. Když se stal vlastníkem stát, objekt chátral. Zatékalo do něj, zmizely vnější ozdobné konstrukce ze dřeva i zeleň v areálu, před kašnou vzniklo asfaltové parkoviště. Pozdějším majitelem se stal Městský úřad ve Vamberku.