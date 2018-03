Text: Vladimíra Paterová, editace: tnk, Novinky

Mautnerova vila, postavená v roce 1932 v okrajové části města Dvůr Králové nad Labem, je dílem architekta Kurta Spielmanna. Čisté funkcionalistické tvary domu svědčí o výjimečném tvůrčím talentu a rozhledu autora stavby.

Podsklepený dům je dispozičně i na pohled tvořen dvěma částmi. Jižní křídlo je užší i nižší než křídlo severní. Jižní fasáda má tři osy, ve kterých jsou velká vyklápěcí okna. Nechybí silně předstupující korunní římsa.

Funkcionalistická schodiště patří k těm nejkrásnějším.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Severní část je vyšší o polopatro nad patrovou římsou, to je pak svisle členěno dvěma komíny. Severní, vstupní fasáda je jakoby dělena do dvou částí, mezi kterými je v patře osazen balkón. V přízemí nechybí vstupní lodžie se schodištěm do domu.

Detaily v nautickém stylu zdobí mnoho funkcionalistických staveb.

FOTO: Miroslav Podhrázský

V patře objektu byly umístěny kanceláře se sociálním zázemím, v druhém podlaží se nacházely dva byty, v polopatře neobývané komory. Obě podlaží jsou propojena vřetenovým schodištěm.

Dům se zachoval ve své původní architektonické podobě do dnešní doby, v interiérech byl ale poznamenán mnohaletým socialistickým vlastnictvím.

Dobový snímek dokládá původní podobu stavby.

FOTO: Miroslav Podhrázský

Autentické dveře byly nahrazeny typizovanými prvky, mramorové stupně a obložení schodiště překryly olejové nátěry, krycí mřížky radiátorů byly zničeny, vnější čistě bílé fasády byly změněny barevným omítkovým postřikem, naprosto ignorujícím původní autorský záměr.