Jako studentka posledního ročníku Birminghamské městské univerzity hledala designérka materiál, ze kterého by mohla vytvořit několik kusů nábytku či doplňků v rámci své závěrečné práce.

„Chtěla jsem se zaměřit na udržitelnost a používání organického materiálu a vytvořit něco už od pohledu organického, a přitom hezkého. Zároveň to mělo být něco vyloženě užitečného pro životní prostředí,” vysvětlila Mafaová reportérům agentury Reuters.

Květináč doplňuje konstrukce ze dřeva.

FOTO: Reuters

Podstatou každého kusu je dřevěná kostra, která je doplněna klíčovým prvkem, tu sedátkem, tu samotným květináčem vytvořeným ze směsi pryskyřice a očividně organického materiálu rostlinného původu. Výrobky tak získávají zajímavý, relativně drobný vzor, mají nenápadnou hnědou barvu a je relativně snadné je kombinovat s dalším zařízením interiéru.

Nábytek vypadá na první pohled, jako by měl některé části například z umělého kamene, ale chyba lávky.

FOTO: Reuters

„Chtěla jsem, aby si lidé při pohledu na mé věci říkali: 'No ne? To je ale zajímavý materiál, co to je?' a aby je přitahoval. Zároveň jsem nechtěla skrývat, co to je,” dodává designérka, která připouští, že o pestré škále využití suroviny, kterou si pro své výtvory vybrala, do té doby sama ani netušila.

Materiál má charakteristickou strukturu, která může na první pohled připomínat dřevotřísku.

FOTO: Reuters

V její rodné Africe lidé dodnes staví ze stejného materiálu příbytky. Přebytky se také používají jako zdroj energie, vyrábí se z nich metan. A samozřejmě, v prvé řadě slouží odpradávna jako hnojivo. Tak co? Už víte, co je oním tajemným materiálem? Je to hnůj! Samozřejmě sterilizovaný a vysušený.