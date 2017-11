Proměna meziválečného domu připomínala místy práci archeologů

Práce architektů se někdy podobá práci archeologů. Pod nánosy pozdějších úprav a přístaveb hledají pracně původní podobu domu, a pak téměř štětečkem oprašují to, co lze zachránit, a citlivě dotvářejí to, co již zmizelo. To vše ale musí učinit tak, aby byl výsledkem domov vyhovující potřebám moderní rodiny. A přesně takto si museli počínat architekti z australského ateliéru Bijl Architecture při práci na rekonstrukci a proměně domu svých klientů v Castlecragu, na předměstí Sydney.