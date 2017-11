Italský architekt slaví úspěch. V Evropě vyroste jeho další Vertikální les

Zdá se, že italský architekt a designér Stefano Boeri přišel skutečně s univerzálním způsobem, jak navrátit přírodu do měst. To, co původně mohlo vypadat jen jako výstřednost vytvořená v Miláně, vyroste nejenom na jihu Číny, v USA a Jižní Americe, ale také v dalším evropském městě - ve francouzském Villiers sur Marne.